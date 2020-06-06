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ينظم منتدى الخبرة السعودي ضمن نشاطه الأسبوعي، يوم الثلاثاء المقبل وعند الساعة التاسعة مساء، ندوة بعنوان ( جهود المملكة العربية السعودية لدعم اليمن.. مشروع بناء.. إعمار.. حياة).
وفي التفاصيل، يقدم هذه الندوة محمد بن سعيد آل جابر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن ويديرها الدكتور أحمد بن حسن الشهري رئيس مجلس إدارة منتدى الخبرة السعودي من خلال برنامج زوووم (ZOOM).
وتنقل الندوة مباشرة على قناة المنتدى في اليوتيوب ويرسل الرابط لاحقاً في حساب المنتدى الرسمي في تويتر.سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر
06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441 01:50 AM
يقدمها السفير "آل جابر".. وتنقل مباشرة على قناة المنتدى في اليوتيوب
ينظم منتدى الخبرة السعودي ضمن نشاطه الأسبوعي، يوم الثلاثاء المقبل وعند الساعة التاسعة مساء، ندوة بعنوان ( جهود المملكة العربية السعودية لدعم اليمن.. مشروع بناء.. إعمار.. حياة).
وفي التفاصيل، يقدم هذه الندوة محمد بن سعيد آل جابر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن ويديرها الدكتور أحمد بن حسن الشهري رئيس مجلس إدارة منتدى الخبرة السعودي من خلال برنامج زوووم (ZOOM).
وتنقل الندوة مباشرة على قناة المنتدى في اليوتيوب ويرسل الرابط لاحقاً في حساب المنتدى الرسمي في تويتر.
، "الخبرة السعودي" ينظم ندوة حول "جهود السعودية لدعم اليمن".. الثلاثاء القادم ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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