شكرا لمتابعة خبر عن تسجيل أول وفاة بالفيروس في الكادر الصحي بالمنطقة الشرقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الشرقية (صدى):

توفى طبيب سوري جراء فيروس كورونا في المنطقة الشرقية، ليصبح بذلك أول حالة وفاة في الكادر الصحي بالفيروس المستجد.

وتعد هذه الوفاة الثالثة بين الكوادر الصحية على مستوى المملكة منذ بداية الجائحة، حيث توفى طبيب سوداني في الرياض، وآخر باكستاني في مكة المكرمة.

ونعت صحة المنطقة الشرقية المتوفَّى، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، كما نقلت تعازي وزير الصحة، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، إلى أفراد أسرته.