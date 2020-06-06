شكرا لمتابعة خبر عن بدء التحقيق مع المواطن الذي استدرج الأطفال للتحرش بهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

باشرت النيابة العامة، التحقيق مع الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو يستدرج الأطفال للتحرش بهم عبر الانترنت.

وأعلن مصدر مسؤول بالنيابة، عن مباشرة الدائرة المختصة لإجراءات التحقيق مع الشخص بعدما ظهر وهو يستدرج القُصَّر لأغراض سيئة، من خلال ممارسة سلوكيات تنطوي على أقوال وأفعال وإشارات ذات مدلول جنسي موجهة للقُصَّر بتزيين سلوكاً خادشاً للحياء عبر أحد برامج وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن تم القبض عليه من قبل الجهة المختصة بموجب أمر قبض صادر عن النيابة العامة، بناءً على ما تم رصده من قبل مركز الرصد النيابي.

وأشار المصدر، إلى أنه بمثول المتهم المذكور لإجراءات التحقيق جرى إعلامه بالحقوق المكفولة له نظاماً، وتم إخضاعة للاستجواب المفصًل، والأمر بإيقافة على ذمة القضية.

وأوضح المصدر أن إنتاج ما من شأنه المساس بالآداب العامة ونشره عبر وسائل التواصل يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وتصل عقوبته إلى السجن ٥ سنوات وغرامة ٣ ملايين ريال ، طبقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ويعتبر من الظروف المشددة للعقوبة طبقاً لنظامي مكافحة التحرش وحماية الطفل.