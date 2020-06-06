شكرا لمتابعة خبر عن صورة نادرة لولي العهد مع ابن عمه الأمير مشعل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): تفاعل المواطنون مع صورة نادرة لسمو ولي العهد الأمير تفاعل المواطنون مع صورة نادرة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله مع ابن عمه الأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز. وكانت الصورة تم التقاطها في عام 2006 ميلاديًا حيث أظهرت الصورة اختلاف ملامح سمو ولي العهد حينها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صورة نادرة لولي العهد مع ابن عمه الأمير مشعل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.