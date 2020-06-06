خالد النمر: لبس الكمام لا يُسبب التسمم ولا يعيد استنشاق الجرائيم

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الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى): أكد الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن لبس الكمام لا يسبب التسمم بغاز ثاني اكسيد الكربون ولا يعيد استنشاق الجراثيم كما تروج بعض مواقع التواصل الإجتماعي بل هو وسيلة فعّالة في الحد من انتشار فيروس أكد الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن لبس الكمام لا يسبب التسمم بغاز ثاني اكسيد الكربون ولا يعيد استنشاق الجراثيم كما تروج بعض مواقع التواصل الإجتماعي بل هو وسيلة فعّالة في الحد من انتشار فيروس كورونا في المجتمع مع المحافظة على التباعد الاجتماعي وغسل اليدين. ونوه خالد النمر، إلى تصريح وزارة الصحة بشأن ارتداء النقاب أو الشماغ والذي يُعد بديلاً عن الكمام القماشي بشرط أن يتكون من أكثر من طبقة قماش، وأن يكون محكم الإغلاق عند ارتدائه على منطقتي الأنف والفم بالتحديد.

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