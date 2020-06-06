- 1/2
- 2/2
شكرا لمتابعة خبر عن الإجراءات المشددة التي سيتم تطبيقها على جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلنت وزارة التجارة، عن الإجراءات المشددة التي سيتم تطبيقها على مدينة جدة بدءًا من 14 شوال الجاري وحتى 28 من الشهر ذاته.
وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت عودة تطبيق تلك الإجراءات بعدما شهدت جدة ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.
كانت هذه تفاصيل خبر الإجراءات المشددة التي سيتم تطبيقها على جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.