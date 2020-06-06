شكرا لمتابعة خبر عن الإجراءات المشددة التي سيتم تطبيقها على جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة التجارة، عن الإجراءات المشددة التي سيتم تطبيقها على مدينة جدة بدءًا من 14 شوال الجاري وحتى 28 من الشهر ذاته.

وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت عودة تطبيق تلك الإجراءات بعدما شهدت جدة ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.