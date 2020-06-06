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البروتوكولات الصحية للحد من انتشار كورونا

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشفت وزارة الصحة عن البروتوكولات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأشارت الصحة عبر حسابها الرسمي بموقع " تويتر " إلى عدة بروتوكولات ومنها: بروتوكولات المساجد، بروتوكولات القطاع العام، بروتوكولات قطاع البترول والبتروكيماويات والغاز، بروتوكولات الكهرباء، بروتوكولات قطاع المقاولات، بروتوكولات قطاع المقاولات – المشاريع القائمة.

وتضمنت البروتوكولات أيضا: بروتوكولات محلات تجارة الجملة والتجزئة والمولات والمراكز التجارية، بروتوكولات أسواق النفع العام، بروتوكولات دور الإيواء الاجتماعية (باستثناء دور رعاية المسنين)، بروتوكولات الأعمال الإدارية والمكتبية، بروتوكولات المطاعم والمقاهي، بروتوكولات التوصيل المنزلي، بروتوكولات العمالة المنزلية.

ولمعرفة تفاصيل البروتوكولات التي حددتها وزارة الصحة يرجي الدخول على الرابط الآتي: هنـــــــا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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