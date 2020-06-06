شكرا لمتابعة خبر عن البروتوكولات الصحية للحد من انتشار كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشفت وزارة الصحة عن البروتوكولات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأشارت الصحة عبر حسابها الرسمي بموقع " تويتر " إلى عدة بروتوكولات ومنها: بروتوكولات المساجد، بروتوكولات القطاع العام، بروتوكولات قطاع البترول والبتروكيماويات والغاز، بروتوكولات الكهرباء، بروتوكولات قطاع المقاولات، بروتوكولات قطاع المقاولات – المشاريع القائمة.

وتضمنت البروتوكولات أيضا: بروتوكولات محلات تجارة الجملة والتجزئة والمولات والمراكز التجارية، بروتوكولات أسواق النفع العام، بروتوكولات دور الإيواء الاجتماعية (باستثناء دور رعاية المسنين)، بروتوكولات الأعمال الإدارية والمكتبية، بروتوكولات المطاعم والمقاهي، بروتوكولات التوصيل المنزلي، بروتوكولات العمالة المنزلية.

ولمعرفة تفاصيل البروتوكولات التي حددتها وزارة الصحة يرجي الدخول على الرابط الآتي: هنـــــــا.