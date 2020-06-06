شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. ازدحام هائل على كورنيش جدة قبل منع التجول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

وثق مقطع فيديو، كورنيش جدة قبل تطبيق منع التجول الذي يبدأ في الثالثة عصرًا، إذ كان مزدحمًا بالسيارات بشكل كبير.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت، عودة الإجراءات المشددة على جدة، ومنها منع التجول بدءًا من الثالثة عصرًا وتعليق أداء الصلاة في المساجد، بعدما شهدت المدينة ارتفاعًا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.