إغلاق فرع أسواق الديرة في أحد أحياء ينبع

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الرياض - علي القحطاني - ينبع (صدى): أعلنت الهيئة الملكية بينبع، عن إغلاق فرع أسواق الديرة بحي الصبح في مدينة ينبع الصناعية. أعلنت الهيئة الملكية بينبع، عن إغلاق فرع أسواق الديرة بحي الصبح في مدينة ينبع الصناعية. يأتي ذلك بعد تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا في الفرع، وسيستمر الإغلاق حتى الانتهاء من أعمال الفحص والتعقيم حسب البروتوكولات الصحية المعتمدة.

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