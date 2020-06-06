رصد مستودع أدوية غير مرخص في جازان

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الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى): رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء في جازان، مستودع أدوية غير مرخص ومخالف لاشتراطات التخزين الجيد. رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء في جازان، مستودع أدوية غير مرخص ومخالف لاشتراطات التخزين الجيد. وأضافت أنه تم ضبط ٢٥٠٠ منتجًا مخالفًا وإحالة المنشأة للجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

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