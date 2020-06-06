مدير صحة منطقة مكة المكرمة ينعي الأمير سعود بن عبدالله بن فيصل

رفع مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور «وائل بن حمزة مطير»، التعازي لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، في وفاة الأمير سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود.

كما رفع «مطير» التعازي في وفاة الأمير سعود، إلى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير بدر بن سلطان.

وقال «مطير»، نيابة عن منسوبي صحة مكة المكرمة: أتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة لجميع أفراد الأسرة الحاكمة والشعب السعودي؛ في وفاة فقيدهم، سائلًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه لراجعون.