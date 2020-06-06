قائد القوات الخاصة للأمن البيئي يعدد 8 مهام للحفاظ على البيئة

عدَّد قائد القوات الخاصة للأمن البيئي العميد الركن ساهر بن محمد الحربي، مهام الحفاظ على البيئة بمناسبة اليوم العالمي للبيئة.

ووفق «الحربي»، تشمل مهام القوات الخاصة للأمن البيئي، المراقبة والتحري الأمني، والقبض والاستيقاف، والضبط وتحرير المخالفات، والإحالة للجهات المختصة، والمساندة والدعم الأمني، والمشاركة في حالات الطوارئ، والتوعية البيئية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتابع «الحربي» أن اليوم العالمي للبيئة الذي يوافق اليوم الجمعة 5 يونيو، مناسبة عالمية لاستعراض الجهود وتقييم الأعمال للمحافظة على البيئة، وفرصة لمراجعة الأدوار والأهداف التي تحققت للوصول إلى الموقع الذي يليق بمكانة بلادنا العالمية.

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وبين أن المملكة اتخذت خطوات إستراتيجية للمحافظة على البيئة من أهمها إنشاء القوات الخاصة للأمن البيئي التي تحظى بدعم ورعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمين ومتابعة وزير الداخلية.

وأكد «الحربي» أن قضايا البيئة تشهد اهتماما عالميا بصفتها من أهم مكونات تحسين جودة الحياة ومؤشرات التنمية المستدامة، لذا فإن قطاع البيئة في المملكة يشهد اهتماما خاصا بوصفه واجبا دينيا ووطنيا وإنسانيا ومسؤولية أمام الأجيال القادمة.

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