بالصور.. صحة الطائف تجلي 17 حالة كورونا من مجمع الملك فيصل لمستشفيات أهلية

أخلت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الطائف 17 حالة مصابة بفيروس كورونا من مجمع الملك فيصل لمستشفيات أهلية؛ بسبب عطل بشبكة الأكسجين.

وقال المتحدث باسم المديرية «عبدالهادي الربيعي»، إن عملية الإجلاء تمت بنجاح لـ17 حالة مصابة بفيروس كورونا داخل العناية المركزة بمجمع الملك فيصل الطبي.

واختارت «صحة الطائف» خيار عملية الإخلاء لتأمين سلامة المرضى ممن يقتضي وجودهم الربط المباشر بالأكسجين بعد تعطل الشبكة المغذية للمستشفى رغم وجود بدائل من أسطوانات وغيره.

وتقرر الإجلاء تفاديًّا لمخاطر استمرار الخلل ولتأمين سلامتهم بالدرجة الأولى لحين التأكد من عودة النظام المغذي واختباره عدة مرات لاستعادتهم.

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وتعرض نظام شبكة الأكسجين المغذي للمستشفى لعطل طارئ وفضلت الصحة المبادرة لإجلاء مرضى العناية المركزة بالمستشفى «احترازيًّا» بمشاركة 15 فرقة صحية من إدارة الطوارئ والأزمات بصحة الطائف.

كما شاركت بالإجلاء 5 فرق من الهلال الاحمر وفرقة غاز متنقل وفرقة إنقاذ من الدفاع المدني؛ لتأمين عملية نقل المرضى وتوزيعها بين مستشفيات الطائف الأهلية.

كما حرصت «صحة الطائف» على نقل المرضى بكامل تجهيزات أسرتهم الطبية من أجهزة متنقلة وطاقم فني وطبي بهدف استمرار متابعة وضعهم الصحي بعد الإجلاء بنفس الطاقم القائم على حالتهم، وأكدت اكتمال عملية النقل بنجاح وسلامة جميع المرضى.

يُذكر أنه جرى على الفور تطبيق خطة الطوارئ بإشراف «لجنة كورونا» وقيادة مدير صحة الطائف «سعيد بن جابر القحطاني» وعضوية عدد من القيادات الصحية.