بالصور.. الهلال الأحمر يخصص نقاط فرز لتطبيق الإجراءات الاحترازية مع عودة صلاة الجمعة بالباحة

خصصت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، صباح اليوم الجمعة، نقاط فرز بجوامع المنطقة بمدينة الباحة ومحافظاتها؛ لتطبيق الإجراءات الاحترازية مع عودة صلاة الجمعة.

جاء ذلك عبر عدد من الفرق الإسعافية والتطوعية؛ لقياس درجة حرارة المصلين وإعطائهم كمامات واقية وتعقيم الأيدي وإرشادهم إلى أماكن الصلاة المحققة للتباعد الآمن لهم ضمن مبادرات الهيئة للحد من انتشار فيروس كورونا في مبادرة «عودًا حميدًا لبيوت الله».

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة «عماد منسي الزهراني»، أن نقاط الفرز أنشئت بتوجيهات الأمير الدكتور حسام بن سعود، أمير منطقة الباحة، ورئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد عبدالله القاسم.

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واستكمل أن نقاط الفرز تستهدف التأكيد على الالتزام بوسائل الحماية لجميع المصلين بجوامع مدينة الباحة ومحافظاتها ذات الكثافة العالية بالمصلين والتخفيف من الازدحام أثناء الدخول والخروج للمساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف «الزهراني» أن تلك الجهود تأتي بمتابعة ميدانية من مدير عام فرع الهيئة «خالد بن محمد الغامدي»، وتعاونت الهيئة بالمنطقة في وقت سابق مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية بتعقيم المساجد وتحديد مواقع المصلين بالتباعد الاجتماعي ووضع الملصقات وعمل الاحترازات اللازمة، منوهًا بأهمية الالتزام بهذه الإجراءات وارتداء وسائل الحماية.

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