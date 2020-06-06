اخبار السعوديه

بالصور.. الهلال الأحمر يخصص نقاط فرز لتطبيق الإجراءات الاحترازية مع عودة صلاة الجمعة بالباحة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

ضمانًا لتحقيق التباعد الاجتماعي

خصصت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، صباح اليوم الجمعة، نقاط فرز بجوامع المنطقة بمدينة الباحة ومحافظاتها؛ لتطبيق الإجراءات الاحترازية مع عودة صلاة الجمعة.

جاء ذلك عبر عدد من الفرق الإسعافية والتطوعية؛ لقياس درجة حرارة المصلين وإعطائهم كمامات واقية وتعقيم الأيدي وإرشادهم إلى أماكن الصلاة المحققة للتباعد الآمن لهم ضمن مبادرات الهيئة للحد من انتشار فيروس في مبادرة «عودًا حميدًا لبيوت الله».

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة «عماد منسي الزهراني»، أن نقاط الفرز أنشئت بتوجيهات الأمير الدكتور حسام بن سعود، أمير منطقة الباحة، ورئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد عبدالله القاسم.

Advertisements

واستكمل أن نقاط الفرز تستهدف التأكيد على الالتزام بوسائل الحماية لجميع المصلين بجوامع مدينة الباحة ومحافظاتها ذات الكثافة العالية بالمصلين والتخفيف من الازدحام أثناء الدخول والخروج للمساهمة في الحد من انتشار .

وأضاف «الزهراني» أن تلك الجهود تأتي بمتابعة ميدانية من مدير عام فرع الهيئة «خالد بن محمد الغامدي»، وتعاونت الهيئة بالمنطقة في وقت سابق مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية بتعقيم المساجد وتحديد مواقع المصلين بالتباعد الاجتماعي ووضع الملصقات وعمل الاحترازات اللازمة، منوهًا بأهمية الالتزام بهذه الإجراءات وارتداء وسائل الحماية.

اقرأ أيضًا

الهلال الأحمر يتلقى 726 ألف مكالمة إسعافية خلال شهر مايو

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. الهلال الأحمر يخصص نقاط فرز لتطبيق الإجراءات الاحترازية مع عودة صلاة الجمعة بالباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا