«موارد الرياض» تستهدف الأيتام في الأسر الكافلة ببرنامجين تثقيفيين عن بعد

تناولا أهمية الوقت وتجنب التنمر..
نفذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض ممثلاً بإدارة الأسر الكافلة برنامجين تثقيفيين «عن بعد» لفئة الأيتام المحتضنين لدى الأسر الكافلة بحضور منسوبات الإدارة وأهالي المستفيدين والمعنيين بالشأن الاجتماعي.
وتناول البرنامج الأول «إدارة الوقت في أزمة كورونا»، تعريف الوقت وأهميته والطريقة المثلى لاستثماره في ظل الظروف الراهنة، فيما استعرضت دورة ثانية بعنوان «التنمر الإلكتروني» مفهوم التنمر وأنواعه والمقصود بالإيذاء المعلوماتي.
كنا تناولت الدورة كيفية التعامل مع التنمر وتجاوز آثاره السلبية، مع التعريف ببرنامج منيع للمناعة المعلوماتية وكيفية الاستفادة من خدماته، وصاحب البرنامجين عروض مرئية وتوضيحية وفُتح المجال في نهايتها للنقاش والإجابة على الاستفسارات من الحضور.
يذكر أن هذه البرامج التثقيفية واللقاءات الدورية تأتي كجزء من أنواع الرعاية والمتابعة التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لفئة الأيتام المحتضنين لدى الأسر الكافلة لضمان حصولهم على حقوقهم كافة ومساعدة الأسر على تربيتهم وتذليل الصعوبات التي قد تواجههم في أثناء ذلك.
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