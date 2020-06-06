وزير الصحة: الالتزام بالكمامات والتباعد سيسهم بشكل كبير في تقليل إصابات كورونا

جدد التأكيد على أهمية التدابير الوقائية
جدَّد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة التأكيد على أهمية الالتزام بالتدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».
وأضاف الوزير عبر «تويتر»، أن الالتزام بالكمامات والتباعد سوف يسهم بشكل كبير في تقليل الإصابات.. ونريد أن نعمل سويًا بتذكير بعضنا البعض لسلامتنا جميعًا.
وكشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 2591 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 95,748، وبلغ إجمالي حالات التعافي 70616، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 642 حالة، وتم تسجيل 31 حالة وفاة، و1651 حالات تعافٍ، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
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