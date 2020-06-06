«الأرصاد»: هطول أمطار رعدية على 7 مناطق غدًا السبت

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، هطول أمطار رعدية على 7 مناطق، غدًا السبت.

جاء ذلك في بيان للهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، أوضحت خلاله، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق «جازان، عسير والباحة»، وتمتد لمرتفعات منطقة مكة المكرمة وأجزاء بمناطق (المدينة المنورة، حائل، الجوف).

ووفق «الأرصاد»، تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من الساحل الغربي للبحر الأحمر ومن مناطق «الشرقية ، الرياض، القصيم، حائل والمدينة المنورة، الحدود الشمالية، الجوف».

وحسب البيان، يشهد البحر الأحمر رياحًا سطحية شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ ساعة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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فيما يشهد الخليج العربي رياحًا سطحية شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة وارتفاع الموج، من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدًا السبت، في مختلف المناطق:

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