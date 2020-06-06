اقتصادي / مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع



نيويورك 13 شوال 1441 هـ الموافق 05 يونيو 2020 م واس

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية يوم الجمعة على ارتفاع.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التداول مرتفعا 16ر829 نقطة، أو 15ر3%، ليصل إلى 98ر27110 نقطة.

وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 85ر81 نقطة، أو 62ر2%،ليصل إلى 93ر3193 نقطة.

وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 27ر198 نقطة ، أو 06ر2% ، ليصل إلى 08ر9814 نقطة.

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