

مابوتو 13 شوال 1441 هـ الموافق 05 يونيو 2020 م واس

أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" اليوم، عن تعليق عمليات الدعم الطبي الخاصة بها في شمال موزمبيق بعد الهجوم الإرهابي الأخير في 28 مايو الماضي.

وقالت المنظمة في بيان لها اليوم، إن فرقها الطبية "أجبرت على تعليق الدعم الطبي في ماكوميا شمال شرقي موزمبيق" بعد الهجوم الإرهابي ما تسبب في زيادة العنف .

وأوضحت رئيسة البعثة، كارولين جودرون روز، أن أعضاء الفرقة اختبؤوا في الأدغال ليومين تقريبًا، مضيفة أن الوصول للمحتاجين يعرض للخطر، بسبب العنف.

وكان مسلحون قد هاجموا مدينة ماكوميا شمال موزمبيق يوم 28 من مايو الماضي، ما تسبب في فرار آلاف السكان من منازلهم.

// انتهى //

00:01ت م

0176





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أطباء بلا حدود تعلق عمليات الدعم الطبي شمال موزمبيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.