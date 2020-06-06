السعودية اليوم / النيابة العامة تباشر إجراءات التحقيق مع مستدرج الأطفال عبر وسائل التواصل الاجتماعي



الرياض 13 شوال 1441 هـ الموافق 05 يونيو 2020 م واس

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة عن مباشرة الدائرة المختصة لإجراءات التحقيق مع الشخص الذي ظهر بمقطع فيديو متداول في وسائل التواصل الاجتماعي يستدرج القُصَّر لأغراض سيئة، من خلال ممارسة سلوكيات تنطوي على أقوال وأفعال وإشارات ذات مدلول جنسي موجهة للقُصَّر بتزيين سلوك خادش للحياء عبر أحد برامج وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن قُبض عليه من قبل الجهة المختصة بموجب أمر قبض صادر عن النيابة العامة، بناءً على ما رُصد من قبل مركز الرصد النيابي.

وأكد المصدر أنه بمثول المتهم المذكور لإجراءات التحقيق جرى إعلامه بالحقوق المكفولة له نظاماً، وتم إخضاعه للاستجواب المفصًل ، والأمر بإيقافه على ذمة القضية ، مؤكداً أن إنتاج ما من شأنه المساس بالآداب العامة ونشره عبر وسائل التواصل يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وتصل عقوبته إلى السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال ، طبقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ويعتبر من الظروف المشددة للعقوبة طبقاً لنظامي مكافحة

// انتهى //

23:47ت م

0173



الرياض 13 شوال 1441 هـ الموافق 05 يونيو 2020 م واسصرح مصدر مسؤول في النيابة العامة عن مباشرة الدائرة المختصة لإجراءات التحقيق مع الشخص الذي ظهر بمقطع فيديو متداول في وسائل التواصل الاجتماعي يستدرج القُصَّر لأغراض سيئة، من خلال ممارسة سلوكيات تنطوي على أقوال وأفعال وإشارات ذات مدلول جنسي موجهة للقُصَّر بتزيين سلوك خادش للحياء عبر أحد برامج وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن قُبض عليه من قبل الجهة المختصة بموجب أمر قبض صادر عن النيابة العامة، بناءً على ما رُصد من قبل مركز الرصد النيابي.وأكد المصدر أنه بمثول المتهم المذكور لإجراءات التحقيق جرى إعلامه بالحقوق المكفولة له نظاماً، وتم إخضاعه للاستجواب المفصًل ، والأمر بإيقافه على ذمة القضية ، مؤكداً أن إنتاج ما من شأنه المساس بالآداب العامة ونشره عبر وسائل التواصل يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وتصل عقوبته إلى السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال ، طبقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ويعتبر من الظروف المشددة للعقوبة طبقاً لنظامي مكافحة التحرش وحماية الطفل.// انتهى //23:47ت م0173

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.