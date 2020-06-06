اجتماعي / إقامة صلاة الجمعة في 64 جامعاً ومسجداً في فيفاء وسط التزام بالإجراءات الاحترازية



فيفاء 13 شوال 1441 هـ الموافق 05 يونيو 2020 م واس

أقيمت اليوم في 64 جامعاً ومسجداً في محافظة فيفاء صلاة الجمعة، وسط التزامٍ من المصلين بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس

وشهدت الجوامع والمساجد التزاماً من قبل المصلين بتعليمات وزارة الشؤون الإسلامية في هذا الشأن، وسط متابعة مراقبين من الوزارة كلفوا بتنظيم عملية دخول وخروج المصلين إلى ومن المسجد، ومساندة من فرق ميدانية للجهات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، ومشاركة من فريق تنمية فيفاء التطوعي التابع للجنة التنمية الاجتماعية، وجمعية الدعوة والإرشاد بالمحافظة لإجراء الفرز البصري وتقديم التوعية الصحية للمصلين، بالإضافة إلى الوعي المجتمعي للمصلين في اتباع التعليمات في لبس الكمامات بناء على توجيهات وزارة الصحة والتقيّد بإحضار السجادة الخاصة والتعاون مع اللجان المنظمة في حالة امتلاء الجوامع والتوجه إلى أقرب مسجد مجاور.

وأثنى مدير إدارة المساجد بفيفاء عبدالله بن سلمان الفيفي على الجهود التطوعية في استقبال المصلين بالإضافة إلى الأعمال التي بذلوها الأئمة والمؤذنون من تهيئة الجوامع والمساجد لأداء صلاة الجمعة، مبيناً أنه تم اعتماد 22 مسجداً إضافياً لإقامة صلاة الجمعة فيها بالإضافة إلى 42 جامعا، وذلك لتخفيف الزحام ضمن الإجراءات الاحترازية من انتشار فيروس كورونا.

وأشار الفيفي إلى أنه تم فتح العديد من الجوامع الإضافية المؤقتة وتأمين الخطباء المتعاونين وذلك تخفيفاً على المصلين، والتأكيد على أهمية تطبيق الخطباء والأئمة والمؤذنين للضوابط الخاصة بالجوامع والمساجد والتي تتمثل في فتح المساجد قبل الأذان بـ (15) دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بـ (10) دقائق، والإبقاء على تقليل مدة الانتظار بين الأذان والإقامة إلى (10) دقائق، وفتح النوافذ والأبواب من دخول الوقت إلى نهاية الصلاة، ورفع المصاحف والكتب مؤقتاً، وإلزام المصلين على ترك مسافة بمقدار مترين بين كل مصلي، وترك فراغ بمقدار صف بين كل صفين، وإغلاق جميع برادات وثلاجات المياه، وعدم السماح بتوزيع المياه أو المأكولات في المسجد أو غيرها، وإغلاق دورات المياه وأماكن الوضوء.

// انتهى //

23:29ت م

0171



فيفاء 13 شوال 1441 هـ الموافق 05 يونيو 2020 م واسأقيمت اليوم في 64 جامعاً ومسجداً في محافظة فيفاء صلاة الجمعة، وسط التزامٍ من المصلين بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا "كوفيد – 19".وشهدت الجوامع والمساجد التزاماً من قبل المصلين بتعليمات وزارة الشؤون الإسلامية في هذا الشأن، وسط متابعة مراقبين من الوزارة كلفوا بتنظيم عملية دخول وخروج المصلين إلى ومن المسجد، ومساندة من فرق ميدانية للجهات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، ومشاركة من فريق تنمية فيفاء التطوعي التابع للجنة التنمية الاجتماعية، وجمعية الدعوة والإرشاد بالمحافظة لإجراء الفرز البصري وتقديم التوعية الصحية للمصلين، بالإضافة إلى الوعي المجتمعي للمصلين في اتباع التعليمات في لبس الكمامات بناء على توجيهات وزارة الصحة والتقيّد بإحضار السجادة الخاصة والتعاون مع اللجان المنظمة في حالة امتلاء الجوامع والتوجه إلى أقرب مسجد مجاور.وأثنى مدير إدارة المساجد بفيفاء عبدالله بن سلمان الفيفي على الجهود التطوعية في استقبال المصلين بالإضافة إلى الأعمال التي بذلوها الأئمة والمؤذنون من تهيئة الجوامع والمساجد لأداء صلاة الجمعة، مبيناً أنه تم اعتماد 22 مسجداً إضافياً لإقامة صلاة الجمعة فيها بالإضافة إلى 42 جامعا، وذلك لتخفيف الزحام ضمن الإجراءات الاحترازية من انتشار فيروس كورونا.وأشار الفيفي إلى أنه تم فتح العديد من الجوامع الإضافية المؤقتة وتأمين الخطباء المتعاونين وذلك تخفيفاً على المصلين، والتأكيد على أهمية تطبيق الخطباء والأئمة والمؤذنين للضوابط الخاصة بالجوامع والمساجد والتي تتمثل في فتح المساجد قبل الأذان بـ (15) دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بـ (10) دقائق، والإبقاء على تقليل مدة الانتظار بين الأذان والإقامة إلى (10) دقائق، وفتح النوافذ والأبواب من دخول الوقت إلى نهاية الصلاة، ورفع المصاحف والكتب مؤقتاً، وإلزام المصلين على ترك مسافة بمقدار مترين بين كل مصلي، وترك فراغ بمقدار صف بين كل صفين، وإغلاق جميع برادات وثلاجات المياه، وعدم السماح بتوزيع المياه أو المأكولات في المسجد أو غيرها، وإغلاق دورات المياه وأماكن الوضوء.// انتهى //23:29ت م0171

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