السعودية اليوم / 3657 جولة رقابية ميدانية نفذتها أمانة الجوف وبلدياتها



سكاكا 13 شوال 1441 هـ الموافق 05 يونيو 2020 م واس

نفذت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها 3657 جولة رقابية ميدانية منذ مطلع الأسبوع الحالي، ضمن حملات التعقيم والتطهير والتأكد من تطبيق البروتوكولات الوقائية والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس "

وأفادت الأمانة من خلال تقريرها الأسبوعي أن الجولات أسفرت عن تطهير وتعقيم ونظافة 3008 مواقع من خلال 20556 معدة وآلية وحاوية نظافة مستهلكة ، موضحة أنها مستمرة في عملها عن بُعد في خدمة المواطنين ، حيث تم إصدار 279 شهادة صحية، وبلغت نسبة المعاملات التي تم إنجازها عن بعد 95 % ، فيما كثّفت أعمالها الخدمية الميدانية في الشوارع والأحياء كالنظافة العامة، التعقيم، التطهير، المكافحة ورش المبيدات وردم التجمعات المائية والإصحاح البيئي ، إضافة إلى عمليات رفع المخلفات بشكل دوري ، حيث تم رفع 10555 طناً من النفايات وإزالة 32788 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال التواصل مع مركز البلاغات 940 ، أو عبر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي للأمانة.

// انتهى //

23:18ت م

0170



سكاكا 13 شوال 1441 هـ الموافق 05 يونيو 2020 م واسنفذت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها 3657 جولة رقابية ميدانية منذ مطلع الأسبوع الحالي، ضمن حملات التعقيم والتطهير والتأكد من تطبيق البروتوكولات الوقائية والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس " كورونا "، حيث بلغت عدد الجولات المشتركة مع الجهات ذات العلاقة 81 جولة ، أسفرت عن تسجيل 77 مخالفة لعدم تطبيقها للاشتراطات الصحية ، ومصادرة 2390 كجم من الأغذية المنتهية الصلاحية وغير المطابقة لشروط التخزين الصحية .وأفادت الأمانة من خلال تقريرها الأسبوعي أن الجولات أسفرت عن تطهير وتعقيم ونظافة 3008 مواقع من خلال 20556 معدة وآلية وحاوية نظافة مستهلكة ، موضحة أنها مستمرة في عملها عن بُعد في خدمة المواطنين ، حيث تم إصدار 279 شهادة صحية، وبلغت نسبة المعاملات التي تم إنجازها عن بعد 95 % ، فيما كثّفت أعمالها الخدمية الميدانية في الشوارع والأحياء كالنظافة العامة، التعقيم، التطهير، المكافحة ورش المبيدات وردم التجمعات المائية والإصحاح البيئي ، إضافة إلى عمليات رفع المخلفات بشكل دوري ، حيث تم رفع 10555 طناً من النفايات وإزالة 32788 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال التواصل مع مركز البلاغات 940 ، أو عبر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي للأمانة.// انتهى //23:18ت م0170

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