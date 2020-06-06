اجتماعي / 320 جامعاً ومسجداً بالدوادمي تستقبل المصلين لصلاة الجمعة وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية



الدوادمي 13 شوال 1441 هـ الموافق 05 يونيو 2020 م واس

أقام جموع المصلين في محافظة الدوادمي اليوم صلاة الجمعة في أكثر من 320 جامعاً ومسجداً وسط جهود مكثفة من إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة.

استقبلت جوامع وبعض مساجد المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها المصلين في أول صلاة للجمعة بعد رفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس

وراعى المصلون في مختلف المساجد والجوامع الالتزام بالإجراءات والتدابير الهادفة لتوفير ما يمكن من الظروف التي تضمن سلامة الجميع، على غرار التباعد بمقدار مترين ووضع المسافة الكافية بين الصفوف، ورفع المصاحف مؤقتاً، ولبس الكمامة وإحضار المصلين لسجاداتهم الخاصة معهم وعدم اصطحاب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة، وتجنب المصافحة، والوضوء في المنزل، وعدم التزاحم عند دخول الجوامع والمساجد أو الخروج منها.

// انتهى //

23:02ت م

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الدوادمي 13 شوال 1441 هـ الموافق 05 يونيو 2020 م واسأقام جموع المصلين في محافظة الدوادمي اليوم صلاة الجمعة في أكثر من 320 جامعاً ومسجداً وسط جهود مكثفة من إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة.استقبلت جوامع وبعض مساجد المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها المصلين في أول صلاة للجمعة بعد رفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا والتصدي له، التي اعتمدتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لسلامة المصلين.وراعى المصلون في مختلف المساجد والجوامع الالتزام بالإجراءات والتدابير الهادفة لتوفير ما يمكن من الظروف التي تضمن سلامة الجميع، على غرار التباعد بمقدار مترين ووضع المسافة الكافية بين الصفوف، ورفع المصاحف مؤقتاً، ولبس الكمامة وإحضار المصلين لسجاداتهم الخاصة معهم وعدم اصطحاب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة، وتجنب المصافحة، والوضوء في المنزل، وعدم التزاحم عند دخول الجوامع والمساجد أو الخروج منها.// انتهى //23:02ت م0168

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