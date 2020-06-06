السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية توجه بتعليق إقامة الصلوات بمساجد جدة والاكتفاء برفع الأذان بدءاً من السبت



الرياض 13 شوال 1441 هـ الموافق 05 يونيو 2020 م واس

أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم تعميماً لمنسوبي المساجد بمحافظة جدة، يقضي بتعليق إقامة صلاة الجمعة والصلوات الخمس في المساجد، ابتداءً من صلاة فجر غدٍ السبت الـ 14 من شهر شوال 1441هـ، لمدة خمسة عشر يوماً، والاكتفاء برفع الأذان للصلوات الخمس، متضمناً جملة " صلوا في بيوتكم" .

ويأتي التعميم الذي أصدرته وزارة الشؤون الإسلامية استناداً إلى بيان وزارة الداخلية الصادر اليوم الجمعة، المشار فيه إلى التقييم الصحي المرفوع من الجهات الصحية المختصة بعد مراجعتها للوضع الوبائي، الذي تقرر بناءً عليه إعادة تشديد الاحترازات الصحية في محافظة جدة لمدة 15 يومًا، ومنها تعليق إقامة الصلوات في المساجد.

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22:59ت م

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