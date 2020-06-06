شكرا لقرائتكم خبر عن «رياح وأتربة».. تعرف على طقس الشرقية اليوم والان نبدء بالتفاصيل

حذرت هيئة الأرصاد من رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية على المنطقة الشرقية. وأشارت إلى أن هذه الحالة تبدأ في السادسة من صباح اليوم السبت، وتستمر حتى الحادية عشر من مساء نفس اليوم. وتشمل مناطق التحذير، الأحساء - الجبيل - الخبر - الخفجي - الدمام - العديد - القطيف - النعيرية - بقيق - حفر الباطن - رأس تنورة - قرية العليا.

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