السعودية | هكذا تم إخلاء 17 مصابا بكورونا في غرب السعودية

شكرا لقرائتكم هكذا تم إخلاء 17 مصابا بكورونا في غرب السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نفذت مديرية الشؤون الصحة في محافظة الطائف غرب السعودية، عملية إخلاء ناجحة لـ 17 حالة مصابة بفيروس كورونا داخل العناية المركزة بمجمع الملك فيصل الطبي.

واختارت الصحة في الطائف خيار عملية الإخلاء لتأمين سلامة المرضى ممن تقتضي حالتهم الربط المباشر بالاكسجين، بعد تعطل الشبكة المغذية للمستشفى، وذلك رغم وجود البدائل من اسطوانات وغيره، إلا أن إخلائهم تم تفادياً لمخاطر استمرار الخلل ولتأمين سلامتهم بالدرجة الأولى، لحين إصلاح الخلل والتأكد من عودة النظام المغذي واختباره عدة مرات.

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وكان نظام شبكة الاكسجين المغذي للمستشفى قد تعرض لعطل طارئ، وفضلت الصحة المبادرة لإخلاء مرضى العناية المركزة بالمستشفى احترازياً بمشاركة 15 فرقة صحية من إدارة الطوارئ والازمات بصحة الطائف، و 5 فرق من الهلال الأحمر، إلى جانب فرقة غاز متنقل وفرقة إنقاذ من الدفاع المدني لتأمين عملية نقل المرضى وتوزيعهم بين مستشفيات الطائف الأهلية.

كما حرصت الصحة على نقل المرضى بكامل تجهيزات اسرتهم الطبية من أجهزة متنقلة، وطاقم فني وطبي، بهدف استمرار متابعة وضعهم الصحي بعد الإخلاء بنفس الطاقم القائم على حالتهم الصحية.

وأكدت الصحة في الطائف اكتمال عملية النقل بنجاح وسلامة جميع المرضى. وقال المتحدث الرسمي عبد الهادي الربيعي: "جرى على الفور تطبيق خطة الطوارئ بإشراف لجنة كورونا وقيادة مدير صحة الطائف سعيد بن جابر القحطاني وعضوية عدد من القيادات الصحية".