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تمسك فلامنجو البرازيلي بمدرب الفريق الكروي الأول البرتغالي خورخي خيسوس، وجدد عقده ليبقى في منصبه، حتى يونيو 2021.
وكانت وسائل إعلام برازيلية، أشارت إلى أن خيسوس وافق على التجديد مع حصوله على راتب سنوي يقدر بنحو 4 ملايين يورو.
يذكر أن مدرب الهلال السابق، حقق مع فلامنجو عدة بطولات 2019 في مقدمتها الدوري البرازيلي وكوبا ليبرتادوريس وكأس السوبر، مع حصوله على الميدالية الفضية في بطولة كأس العالم للأندية.خورخي خيسوس
06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441 12:48 AM
براتب سنوي 4 ملايين يورو
تمسك فلامنجو البرازيلي بمدرب الفريق الكروي الأول البرتغالي خورخي خيسوس، وجدد عقده ليبقى في منصبه، حتى يونيو 2021.
وكانت وسائل إعلام برازيلية، أشارت إلى أن خيسوس وافق على التجديد مع حصوله على راتب سنوي يقدر بنحو 4 ملايين يورو.
يذكر أن مدرب الهلال السابق، حقق مع فلامنجو عدة بطولات 2019 في مقدمتها الدوري البرازيلي وكوبا ليبرتادوريس وكأس السوبر، مع حصوله على الميدالية الفضية في بطولة كأس العالم للأندية.
، "خيسوس" باقٍ مع فلامنجو البرازيلي حتى 2021 ،
المصدر : الخليج 365
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