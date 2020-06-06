، لمقيم عربي.. حفر الباطن تسجِّل أول حالة وفاة بفيروس كورونا ،

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سجَّلت محافظة حفر الباطن أمس الجمعة أول حالة وفاة بفيروس كورونا لمقيم من جنسية عربية.
وأوضحت مصادر لـ" الخليج 365" أن المقيم من جنسية عربية، وأُصيب قبل أيام عدة بالفيروس بعد مخالطته أشخاصًا مصابين.
يُذكر أن محافظة حفر الباطن سجَّلت منذ بداية الجائحة 126 حالة إصابة بالفيروس، فيما بلغ عدد المتعافين 82 حالة تعافٍ، و43 حالة نشطة.فيروس كورونا الجديد
لمقيم عربي.. حفر الباطن تسجِّل أول حالة وفاة بفيروس كوروناحامد العلي الخليج 365 2020-06-06
سجَّلت محافظة حفر الباطن أمس الجمعة أول حالة وفاة بفيروس كورونا لمقيم من جنسية عربية.
وأوضحت مصادر لـ" الخليج 365" أن المقيم من جنسية عربية، وأُصيب قبل أيام عدة بالفيروس بعد مخالطته أشخاصًا مصابين.
يُذكر أن محافظة حفر الباطن سجَّلت منذ بداية الجائحة 126 حالة إصابة بالفيروس، فيما بلغ عدد المتعافين 82 حالة تعافٍ، و43 حالة نشطة.
06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441
12:10 AM
المحافظة سجَّلت 126 حالة إصابة و82 حالة تعافٍ
سجَّلت محافظة حفر الباطن أمس الجمعة أول حالة وفاة بفيروس كورونا لمقيم من جنسية عربية.
وأوضحت مصادر لـ" الخليج 365" أن المقيم من جنسية عربية، وأُصيب قبل أيام عدة بالفيروس بعد مخالطته أشخاصًا مصابين.
يُذكر أن محافظة حفر الباطن سجَّلت منذ بداية الجائحة 126 حالة إصابة بالفيروس، فيما بلغ عدد المتعافين 82 حالة تعافٍ، و43 حالة نشطة.
، لمقيم عربي.. حفر الباطن تسجِّل أول حالة وفاة بفيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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