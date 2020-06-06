، لمقيم عربي.. حفر الباطن تسجِّل أول حالة وفاة بفيروس كورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - المحافظة سجَّلت 126 حالة إصابة و82 حالة تعافٍ

سجَّلت محافظة حفر الباطن أمس الجمعة أول حالة وفاة بفيروس كورونا لمقيم من جنسية عربية.

وأوضحت مصادر لـ" الخليج 365" أن المقيم من جنسية عربية، وأُصيب قبل أيام عدة بالفيروس بعد مخالطته أشخاصًا مصابين.

يُذكر أن محافظة حفر الباطن سجَّلت منذ بداية الجائحة 126 حالة إصابة بالفيروس، فيما بلغ عدد المتعافين 82 حالة تعافٍ، و43 حالة نشطة.فيروس كورونا الجديد