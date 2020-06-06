، جامعة الطائف تنفذ حملة توعية لإرشاد المصلين في 3 جوامع ،

محمد بن مسعود - الدمام - تضمنت توزيع ١٥٠ سجادة صلاة وتعقيم أيدي ٤ آلاف مصل

شارك متطوعو جامعة الطائف، من فريقي غد وجرعة أمل التطوعيين، أمس الجمعة، في حملة توعوية لإرشاد المصلين في ثلاثة جوامع بالطائف، تفعيلاً لمبادرة "نعود بحذر".

وتفصيلاً، أوضحت عميدة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة بجامعة الطائف الدكتورة رنا زيني، أن الحملة التي شملت جامع العباس، وجامع الملك فهد، وجامع الحمودي، تضمنت توزيع ١٥٠ سجادة صلاة وتعقيم أيدي أكثر من أربعة آلاف مصل، إضافة إلى توزيع الكمامات لمن ليس لديه.

وذكرت الدكتورة "زيني" أن المتطوعين المشاركين في الحملة عملوا على تنظيم دخول المصلين وترتيب أماكن وقوفهم داخل المسجد، لمساعدتهم في تأدية صلاة الجمعة بالطرق الاحترازية.

وأكدت على حرص جامعة الطائف، ممثلة بعمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة وفرقها التطوعية، على المشاركة الفاعلة في تنفيذ الحملات والأنشطة التطوعية والمجتمعية، وذلك تفعيلاً لمبادرتها "جامعة بلا أسوار".

وأشارت عميدة خدمة المجتمع إلى أن من أهداف المبادرة تعزيز القيم الإسلامية وتجسيد روح التعاون والتكافل الاجتماعي في المجتمع، لاسيما في ظل الظرف الحالي الناتج من انتشار فايروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

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