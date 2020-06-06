، جامعة الطائف تنفذ حملة توعية لإرشاد المصلين في 3 جوامع ،

- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شارك متطوعو جامعة الطائف، من فريقي غد وجرعة أمل التطوعيين، أمس الجمعة، في حملة توعوية لإرشاد المصلين في ثلاثة جوامع بالطائف، تفعيلاً لمبادرة "نعود بحذر".
وتفصيلاً، أوضحت عميدة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة بجامعة الطائف الدكتورة رنا زيني، أن الحملة التي شملت جامع العباس، وجامع الملك فهد، وجامع الحمودي، تضمنت توزيع ١٥٠ سجادة صلاة وتعقيم أيدي أكثر من أربعة آلاف مصل، إضافة إلى توزيع الكمامات لمن ليس لديه.
وذكرت الدكتورة "زيني" أن المتطوعين المشاركين في الحملة عملوا على تنظيم دخول المصلين وترتيب أماكن وقوفهم داخل المسجد، لمساعدتهم في تأدية صلاة الجمعة بالطرق الاحترازية.
وأكدت على حرص جامعة الطائف، ممثلة بعمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة وفرقها التطوعية، على المشاركة الفاعلة في تنفيذ الحملات والأنشطة التطوعية والمجتمعية، وذلك تفعيلاً لمبادرتها "جامعة بلا أسوار".
وأشارت عميدة خدمة المجتمع إلى أن من أهداف المبادرة تعزيز القيم الإسلامية وتجسيد روح التعاون والتكافل الاجتماعي في المجتمع، لاسيما في ظل الظرف الحالي الناتج من انتشار فايروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
جامعة الطائف
جامعة الطائف تنفذ حملة توعية لإرشاد المصلين في 3 جوامعصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-06
شارك متطوعو جامعة الطائف، من فريقي غد وجرعة أمل التطوعيين، أمس الجمعة، في حملة توعوية لإرشاد المصلين في ثلاثة جوامع بالطائف، تفعيلاً لمبادرة "نعود بحذر".
وتفصيلاً، أوضحت عميدة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة بجامعة الطائف الدكتورة رنا زيني، أن الحملة التي شملت جامع العباس، وجامع الملك فهد، وجامع الحمودي، تضمنت توزيع ١٥٠ سجادة صلاة وتعقيم أيدي أكثر من أربعة آلاف مصل، إضافة إلى توزيع الكمامات لمن ليس لديه.
وذكرت الدكتورة "زيني" أن المتطوعين المشاركين في الحملة عملوا على تنظيم دخول المصلين وترتيب أماكن وقوفهم داخل المسجد، لمساعدتهم في تأدية صلاة الجمعة بالطرق الاحترازية.
وأكدت على حرص جامعة الطائف، ممثلة بعمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة وفرقها التطوعية، على المشاركة الفاعلة في تنفيذ الحملات والأنشطة التطوعية والمجتمعية، وذلك تفعيلاً لمبادرتها "جامعة بلا أسوار".
وأشارت عميدة خدمة المجتمع إلى أن من أهداف المبادرة تعزيز القيم الإسلامية وتجسيد روح التعاون والتكافل الاجتماعي في المجتمع، لاسيما في ظل الظرف الحالي الناتج من انتشار فايروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441
12:04 AM
تضمنت توزيع ١٥٠ سجادة صلاة وتعقيم أيدي ٤ آلاف مصل
شارك متطوعو جامعة الطائف، من فريقي غد وجرعة أمل التطوعيين، أمس الجمعة، في حملة توعوية لإرشاد المصلين في ثلاثة جوامع بالطائف، تفعيلاً لمبادرة "نعود بحذر".
وتفصيلاً، أوضحت عميدة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة بجامعة الطائف الدكتورة رنا زيني، أن الحملة التي شملت جامع العباس، وجامع الملك فهد، وجامع الحمودي، تضمنت توزيع ١٥٠ سجادة صلاة وتعقيم أيدي أكثر من أربعة آلاف مصل، إضافة إلى توزيع الكمامات لمن ليس لديه.
وذكرت الدكتورة "زيني" أن المتطوعين المشاركين في الحملة عملوا على تنظيم دخول المصلين وترتيب أماكن وقوفهم داخل المسجد، لمساعدتهم في تأدية صلاة الجمعة بالطرق الاحترازية.
وأكدت على حرص جامعة الطائف، ممثلة بعمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة وفرقها التطوعية، على المشاركة الفاعلة في تنفيذ الحملات والأنشطة التطوعية والمجتمعية، وذلك تفعيلاً لمبادرتها "جامعة بلا أسوار".
وأشارت عميدة خدمة المجتمع إلى أن من أهداف المبادرة تعزيز القيم الإسلامية وتجسيد روح التعاون والتكافل الاجتماعي في المجتمع، لاسيما في ظل الظرف الحالي الناتج من انتشار فايروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
، جامعة الطائف تنفذ حملة توعية لإرشاد المصلين في 3 جوامع ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر جامعة الطائف تنفذ حملة توعية لإرشاد المصلين في 3 جوامع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.