محمد بن مسعود - الدمام - دعا لتطبيق التباعد الاجتماعي ضمن إجراءات السلامة والوقاية أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أهمية الالتزام بارتداء الكمامات لتقليل الإصابات بفيروس كورونا المستجد. وقال وزير الصحة في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر": "الالتزام بالكمامات والتباعد سوف تساهم بشكل كبير في تقليل الإصابات، نريد أن نعمل سوياً بتذكير بعضنا البعض لسلامتنا جميعاً".وزير الصحة توفيق الربيعة فيروس كورونا الجديد وزير الصحة يؤكد ضرورة ارتداء الكمامة لتقليل الإصابات بكورونا عبدالله الراجحي الخليج 365 2020-06-05 أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أهمية الالتزام بارتداء الكمامات لتقليل الإصابات بفيروس كورونا المستجد. وقال وزير الصحة في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر": "الالتزام بالكمامات والتباعد سوف تساهم بشكل كبير في تقليل الإصابات، نريد أن نعمل سوياً بتذكير بعضنا البعض لسلامتنا جميعاً". Advertisements 05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441 11:57 PM دعا لتطبيق التباعد الاجتماعي ضمن إجراءات السلامة والوقاية دعا لتطبيق التباعد الاجتماعي ضمن إجراءات السلامة والوقاية أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أهمية الالتزام بارتداء الكمامات لتقليل الإصابات بفيروس كورونا المستجد. وقال وزير الصحة في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر": "الالتزام بالكمامات والتباعد سوف تساهم بشكل كبير في تقليل الإصابات، نريد أن نعمل سوياً بتذكير بعضنا البعض لسلامتنا جميعاً". ، وزير الصحة يؤكد ضرورة ارتداء الكمامة لتقليل الإصابات بكورونا ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة يؤكد ضرورة ارتداء الكمامة لتقليل الإصابات بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.