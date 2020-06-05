شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة تكشف عقوبة «مستدرج الأطفال» عبر وسائل التواصل والان نبدء بالتفاصيل
وأكد المصدر أنه بمثول المتهم المذكور لإجراءات التحقيق جرى إعلامه بالحقوق المكفولة له نظاماً، وتم إخضاعه للاستجواب المفصًل، والأمر بإيقافه على ذمة القضية، مؤكداً أن إنتاج ما من شأنه المساس بالآداب العامة ونشره عبر وسائل التواصل يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وتصل عقوبته إلى السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال، طبقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ويعتبر من الظروف المشددة للعقوبة طبقاً لنظامي مكافحة التحرش وحماية الطفل.
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