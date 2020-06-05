شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في لندن تطالب المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والان نبدء بالتفاصيل

طالبت سفارة المملكة لدى المملكة المتحدة، جميع المواطنين السعوديين المتواجدين في بريطانيا توخي الحيطة والحذر من أماكن التجمعات وتجنبها. وشددت على الالتزام بالإجراءات الوقائية وتعليمات الحكومة البريطانية. وقالت: "كما أنه اعتبارا من 15 يونيو يجب ارتداء الكمامات أثناء استخدام المواصلات العامة".

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