شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في لندن تطالب المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والان نبدء بالتفاصيل
وشددت على الالتزام بالإجراءات الوقائية وتعليمات الحكومة البريطانية. وقالت: "كما أنه اعتبارا من 15 يونيو يجب ارتداء الكمامات أثناء استخدام المواصلات العامة".
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