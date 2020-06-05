شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون الإسلامية»: إيقاف الصلوات بمساجد جدة 15 يومًا والان نبدء بالتفاصيل
ويأتي التعميم الذي أصدرته وزارة الشؤون الإسلامية استناداً إلى بيان وزارة الداخلية الصادر، اليوم، المشار فيه إلى التقييم الصحي المرفوع من الجهات الصحية المختصة بعد مراجعتها للوضع الوبائي، والذي تقرر معه إعادة تشديد الاحترازات الصحية في مدينة جدة لمدة 15 يومًا ومنها إيقاف الصلوات في المساجد.
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