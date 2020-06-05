شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون الإسلامية»: إيقاف الصلوات بمساجد جدة 15 يومًا والان نبدء بالتفاصيل

أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم تعميماً لمنسوبي المساجد بمدينة جدة يتضمن إيقاف صلاة الجمعة والصلوات الخمس في المساجد بدءا من صلاة الفجر يوم غد السبت الرابع عشر من شهر شوال ١٤٤١هـ، ولمدة خمسة عشر يوماً والاكتفاء برفع الأذان للصلوات الخمس ويقال فيه "صلوا في بيوتكم" .

ويأتي التعميم الذي أصدرته وزارة الشؤون الإسلامية استناداً إلى بيان وزارة الداخلية الصادر، اليوم، المشار فيه إلى التقييم الصحي المرفوع من الجهات الصحية المختصة بعد مراجعتها للوضع الوبائي، والذي تقرر معه إعادة تشديد الاحترازات الصحية في مدينة جدة لمدة 15 يومًا ومنها إيقاف الصلوات في المساجد.