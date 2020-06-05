- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم فيديو.. متى تقل الإجراءات الاحترازية في السعودية؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. متى تقل الإجراءات الاحترازية في السعودية؟
الرياض وجدة من أعلى المدن في عدد الحالات الحرجة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد متحدث وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن هناك عوامل تتعلق بتقليل الحاجة إلى تشديد الإجراءات الاحترازية المطبقة بشأن فيروس كورونا الجديد.
وقال العبدالعالي في مداخلة هاتفية إلى قناة الإخبارية: إن الحاجة تقل لزيادة الإجراءات الاحترازية المطبقة للوقاية من كورونا كلما تقيد أفراد المجتمع بالاحترازات، والتي تشمل الابتعاد عن التجمعات والالتزام بالتباعد الاجتماعي والحفاظ على مسافة آمنة مع الآخرين.
وشدد متحدث الصحة على أهمية البروتوكولات الموضوعة لكل النشاطات اليومية للمواطنين والمقيمين والتي تشمل الحياة بالمنزل، والمساجد والتنقل في المواصلات والعمل والتزام الجهات بتطبيقها على الموظفين والمستفيدين والزبائن.
ولفت إلى أن الرياض وجدة من أعلى المدن في عدد الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا.
تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
تواصل معنا على
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. متى تقل الإجراءات الاحترازية في السعودية؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.