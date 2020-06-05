فيديو.. متى تقل الإجراءات الاحترازية في السعودية؟

2020-06-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد متحدث وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن هناك عوامل تتعلق بتقليل الحاجة إلى تشديد الإجراءات الاحترازية المطبقة بشأن فيروس كورونا الجديد.

وقال العبدالعالي في مداخلة هاتفية إلى قناة الإخبارية: إن الحاجة تقل لزيادة الإجراءات الاحترازية المطبقة للوقاية من كورونا كلما تقيد أفراد المجتمع بالاحترازات، والتي تشمل الابتعاد عن التجمعات والالتزام بالتباعد الاجتماعي والحفاظ على مسافة آمنة مع الآخرين.

Advertisements

وشدد متحدث الصحة على أهمية البروتوكولات الموضوعة لكل النشاطات اليومية للمواطنين والمقيمين والتي تشمل الحياة بالمنزل، والمساجد والتنقل في المواصلات والعمل والتزام الجهات بتطبيقها على الموظفين والمستفيدين والزبائن.

ولفت إلى أن الرياض وجدة من أعلى المدن في عدد الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا.



تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على

شارك الخبر











تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19