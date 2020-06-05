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صلوا في بيوتكم.. إيقاف الصلوات بمساجد جدة لمدة 15 يومًا
مع إعادة تشديد الاحترازات الصحية في المدينة
متابعات الخليج 365 - جدة
أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، تعميمًا لمنسوبي المساجد بمدينة جدة يتضمن إيقاف صلاة الجمعة والصلوات الخمس في المساجد بدء من صلاة الفجر يوم غد السبت الرابع عشر من شهر شوال 1441هـ، ولمدة خمسة عشر يومًا والاكتفاء برفع الأذان للصلوات الخمس ويقال فيه: “صلوا في بيوتكم”.
ويأتي التعميم الذي أصدرته وزارة الشؤون الإسلامية استنادًا إلى بيان وزارة الداخلية الصادر هذا اليوم الجمعة الثالث عشر شوال الجاري لعام 1441هـ، المشار فيه إلى التقييم الصحي المرفوع من الجهات الصحية المختصة بعد مراجعتها للوضع الوبائي، والذي تقرر معه إعادة تشديد الاحترازات الصحية في مدينة جدة لمدة 15 يومًا ومنها إيقاف الصلوات في المساجد.
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