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سجلت محافظات المنطقة الشرقية 59 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا، حيث سجلت مدينة الدمام 5 حالات، والخبر 20، والجبيل 28، والقطيف وحفر الباطن حالة واحدة في كل منهما، والظهران 4 حالات، فيما سجلت مدن الشرقية 589 إصابة جديدة بالفيروس.
وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم عن تسجيل 2591 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 95748 حالة.
وقالت: إنه "تم تسجيل 1651 حالة تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 70616 ".
كما كشفت الوزارة عن تسجيل (31) حالة وفاة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 642 حالة، وأكدت الوزارة أن عدد الحالات النشطة 24490 منها 1412 حالة حرجة.فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة
05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441 11:31 PM
من بين 1651 حالة تعافٍ سجلتها المملكة الجمعة
سجلت محافظات المنطقة الشرقية 59 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا، حيث سجلت مدينة الدمام 5 حالات، والخبر 20، والجبيل 28، والقطيف وحفر الباطن حالة واحدة في كل منهما، والظهران 4 حالات، فيما سجلت مدن الشرقية 589 إصابة جديدة بالفيروس.
وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم عن تسجيل 2591 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 95748 حالة.
وقالت: إنه "تم تسجيل 1651 حالة تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 70616 ".
كما كشفت الوزارة عن تسجيل (31) حالة وفاة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 642 حالة، وأكدت الوزارة أن عدد الحالات النشطة 24490 منها 1412 حالة حرجة.
، "الشرقية" تسجل 59 حالة تعافٍ من كورونا و589 إصابة جديدة ،
المصدر : الخليج 365
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