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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تمديد اجتماع لجنته التنفيذية الذي كان مقرراً في 17 يونيو، يوماً واحداً ليصبح حتى 18 منه، بسبب "جدول أعمال مزدحم للغاية".
وسيكون من ضمن بنود الاجتماع تقرير المدن المضيفة لمسابقة كأس أوروبا 2020 التي تم تأجيلها من صيف العام الحالي حتى عام 2021، والمصادقة على مواعيد وشكل دوري أبطال أوروبا الذي توقف في مارس، ومن المتوقع أن يستأنف في أغسطس المقبل.الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441 11:31 PM
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تمديد اجتماع لجنته التنفيذية الذي كان مقرراً في 17 يونيو، يوماً واحداً ليصبح حتى 18 منه، بسبب "جدول أعمال مزدحم للغاية".
وسيكون من ضمن بنود الاجتماع تقرير المدن المضيفة لمسابقة كأس أوروبا 2020 التي تم تأجيلها من صيف العام الحالي حتى عام 2021، والمصادقة على مواعيد وشكل دوري أبطال أوروبا الذي توقف في مارس، ومن المتوقع أن يستأنف في أغسطس المقبل.
، الاتحاد الأوربي يؤجل اجتماع حسم عودة النشاط لبطولاته ،
المصدر : الخليج 365
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