«متحدث الداخلية» يوضح أسباب إعادة تشديد الإجراءات الاحترازية في جدة

أوضح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم «طلال الشلهوب»، أسباب إعادة تشديد الاحترازات الصحية في مدينة جدة لمدة 15 يومًا (للوقاية من فيروس كورونا).

وأضاف «الشلهوب»، لـ «الإخبارية»، أن جميع الإجراءات الواردة تخضع للتقييم والمراجعة الدورية لتمديد أي مرحلة أو للعودة عنها؛ لاتخاذ إجراءات احترازية مشددة مرة أخرى.

ووفق «متحدث الداخلية»، تقرر بناء على التقييم الصحي المرفوع من الجهات الصحية المختصة بعد مراجعة الوضع الوبائي ونسب الإشغال المرتفعة بأقسام العناية المركزة، إعادة تشديد الإجراءات الاحترازية في مدينة جدة تبدأ لمدة 15 يومًا.

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ودعا «الشلهوب»، الجميع إلى التقيد بالإجراءات الاحترازية سواء بارتداء الكمامة أو ما يغطي الأنف والفم والالتزام بالتباعد الجسدي؛ لكي لا يتم تشديد الاحترازات الصحية في أي مدينة أو محافظة أخرى.

وتبدأ الإجراءات الاحترازية في مدينة جدة من يوم السبت 14 شوال 1441 هجرية الموافق 6 يونيو 2020 ميلادية، حتى نهاية يوم السبت 28 شوال 1441 هجرية الموافق 20 يونيو 2020 ميلادية.

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