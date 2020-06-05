«متحدث الداخلية»: الرياض تشهد ارتفاعًا بعدد الحالات الحرجة والوضع تحت المراقبة

أوضح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم «طلال الشلهوب»، أن مدينة الرياض تشهد ارتفاعًا في عدد الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا، خلال الأيام الأخيرة؛ بينما تتم مراقبة الوضع؛ استعدادًا لاتخاذ الإجراء المناسب.

ودعا «الشلهوب» المواطنين بمداخلة لـ«الإخبارية»، إلى التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بلبس الكمامة بمختلف أنواعها عند الخروج من المنزل (أو ما يغطي الأنف والفم) بمجرد الخروج من المنزل، والالتزام بالتباعد الاجتماعي؛ كي لا يتم إعادة تشديد الإجراءات في أي مدينة أو محافظة.

وحول الوضع في بقية مدن ومحافظات المملكة قال «الشلهوب»: سيظل الوضع بشأنها يستمر كما هو معمول به حاليًّا وفي حالة ظهور أي بوادر في أي حي أو منطقة سيعلن الإجراء بشأنها في حينه.

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