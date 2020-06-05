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بالصور.. إزالة تلوث زيتي بطول 1500 متر على شاطئ «الشعيبة»

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عبر آلية مخصصة لتلك الحالات

أزالت الشركة للكهرباء، تلوثًا زيتيًا بطول أكثر من 1500 متر بمركز السوداء، قرب شاطئ محطة الشعيبة.

وأوضحت الشركة رصد تسرب زيت مجهول المصدر قرب شاطئ محطة الشعيبة على مسافة تقارب 2100 متر.

ووفق الشركة، جرى إزالة أكثر من 70% من التلوث بآليات مخصصة لتلك الحالات، علمًا بأن العمل لا يزال مستمرًا؛ لإزالة ما تبقى من التلوث على الشاطئ.

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ويأتي ذلك ضمن جهود مشتركة مع الهيئات والمؤسسات الحكومية في كثير من الأعمال والأنشطة التي تهدف للمحافظة على البيئة.

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