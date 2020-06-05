بالفيديو والصور.. وفاة وناجيان في حادث مركبة جرفها السيل بالباحة

توفي شخص الجمعة فيما نجا آخران أحدهما طفل من حادث مركبة جرفها السيل، بعد تعرضهما لإصابات طفيفة.

جاء ذلك حسبما صرح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة «عماد بن منسي الزهراني».

وقال «الزهراني» إنه في تمام الساعة 6:04 مساء اليوم الجمعة، ورد بلاغ لغرفة العمليات عن احتجاز وغرق عدد من المواطنين.

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وأضاف أن فرق الهلال الأحمر باشرت البلاغ بعد إخراج المصابين من قبل فرق الدفاع المدني.

وأشار إلى أن مركبة جرفها السيل بداخلها 3 أشخاص، وبعد إخراجهم تبين وفاة أحد الأشخاص في العقد الثالث من العمر بعد الكشف عليه من الفرق الإسعافية وإصابة المرافقين الآخرين بعد تعرضهما لإصابات طفيفة.

وأردف «الزهراني» تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين وهما رجل يبلغ من العمر 33 عامًا وطفل يبلغ من العمر 8 سنوات، وتم نقلهما إلى مستشفى المخواة العام.