بالصور.. حرس الحدود بالمدينة المنورة يتدخل لإنقاذ شخصين تعطل قاربهما بعرض البحر

المتحدث الإعلامي يهيب بملاك الوسائط البحرية بصيانتها
أنقذت الدوريات البحرية التابعة لقطاع حرس الحدود في ينبع، بمنطقة المدينة المنورة، اليوم الجمعة، اثنين من المواطنين تعطل قاربهما في عرض البحر.
وأوضح المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة، المقدم «فهد بن فرج عبدالحميد»، أن مركز القيادة والسيطرة تلقى بلاغًا من ربان قارب للنزهة، بشأن توقف محركاته وكان يرافقه مواطن آخر.
وأضاف «عبدالحميد»: تم تحديد موقع القارب وتوجيه الدورية البحرية التابعة للمركز إلى الموقع لتقديم المساعدة اللازمة، وقامت بقطره إلى المرسى بعد الاطمئنان على سلامة الربان ومرافقه اللذين بصحة جيدة.
وأهاب المتحدث الإعلامي بجميع ملاك الوسائط البحرية التأكد من جاهزيتها ومدى قدرتها على الإبحار وصيانتها بشكل دوري، وعدم التردد في الاتصال لطلب المساعدة على هاتف الطوارئ (٩٩٤)، متمنيًّا السلامة للجميع.
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