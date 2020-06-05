«متحدث الصحة» يوضح عوامل تقليل الحاجة إلى الإجراءات الاحترازية بشأن فيروس كورونا

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور «محمد العبدالعالي»، عوامل التي تتعلق بتقليل الحاجة إلى تشديد الإجراءات الاحترازية المطبقة بشأن فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

وقال «العبدالعالي» لـ«الإخبارية»: تقل الحاجة لزيادة الإجراءات الاحترازية (المطبقة للوقاية من الفيروس)، كلما تقيد أفراد المجتمع بالاحترازات والتي تشمل الابتعاد عن التجمعات والالتزام بالتباعد الاجتماعي والحفاظ على مسافة آمنة مع الآخرين.

وأشار «متحدث الصحة» إلى أهمية البروتوكولات التي وُضعت لكل مناشط الحياة والتي تشمل الحياة بالمنزل، والمساجد والتنقل في المواصلات والعمل والتزام الجهات بتطبيقها على الموظفين والمستفيدين والزبائن.

ووفق «العبدالعالي»، تُعد الرياض وجدة من أعلى المدن في عدد الحالات الحرجة، مشددًا على أن التقيد بالاحترازات يقلل من احتمالية تشديد الإجراءات الاحترازية.

Advertisements

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 2591 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 95,748، وبلغ إجمالي حالات التعافي 70616، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 642 حالة، وتم تسجيل 31 حالة وفاة، و1651 حالات تعافٍ، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

اقرأ أيضًا

وزارة الصحة: تسجيل 2591 إصابة جديدة بكورونا.. وإجمالي الوفيات 642

«متحدث الداخلية» يوضح أسباب إعادة تشديد الإجراءات الاحترازية في جدة

وزارة الداخلية: تقديم منع التجول في جدة إلى الساعة 3 مساءً