«تجارة طريف» تنفذ 100 جولة على المنشآت التجارية

نفذت الفرق الرقابية بمكتب وزارة التجارة بمحافظة طريف 100 جولة رقابية على المنشآت التجارية شملت المخازن والمستودعات والسلع والمنتجات الغذائية و المواد الاستهلاكية، خلال الفترة من 8 حتى 12 شوال.

وأوضح مدير مكتب وزارة التجارة بمحافظة طريف هندي الحويطي أن هذه الجولات تهدف إلى التأكد من استمرارية عمل المنشآت التجارية وتقديم خدماتها للمستهلكين، والتحقق من توفير وسائل الدفع الإلكترونية لدى السوبر ماركت.

وتابع «الحويطي» أن الجولات ضمن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري وفي ظل الإجراءات الاحترازية المطبقة لمكافحة فيروس كورونا، ومتابعة عمل سلسلة الإمدادات، والتحقق من التزام منافذ البيع بأنظمة حماية المستهلك، لافتًا إلى أن الفرق الرقابية بطريف ضبطت 7 مخالفات، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، ومباشرة عدد 10 بلاغات.

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وأوضح «الحويطي» أن هذه الجولات كشفت عن وجود وفرة في السلع الأساسية والمنتجات الاستهلاكية، وبدائلها، خصوصًا السلع والمنتجات التي يقبل على شرائها المستهلكون، كما بينت الجولات أن وتيرة العمل في هذه المنشآت تسير بشكل طبيعي من حيث وفرة السلع والمخزون، وتدفق إمدادات السلع، داعيًّا المستهلكين للإبلاغ عن المخالفات.

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