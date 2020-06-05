بالتعاون مع الجهات المعنية

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بمشاركة الجهات المعنية 2500 منتج مخالف بمستودع أدوية غير نظامي بمنطقة جازان. جاء ذلك في بيان لـ «الغذاء والدواء»، عبر «تويتر»، قالت فيه إن الهيئة في جازان رصدت مستودع أدوية غير مرخص ومخالفًا لاشتراطات التخزين الجيد، وتم ضبط 2500 منتج مخالف وإحالة المنشأة للجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها. اقرأ أيضا بالصور.. «الغذاء والدواء» تضبط ٣٤ طن أسماك منتهية الصلاحية في جازان

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. ضبط 2500 منتج مخالف بمستودع أدوية غير نظامي في جازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.