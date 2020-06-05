القبض على مواطن ومقيم أردني يروجان لبيع عملات نقدية مزيفة عبر وسائل التواصل

يقومان بنشاطهما عبر شخص خارج المملكة

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على مواطن ومقيم أردني؛ ثبت تورطهما بالترويج لبيع العملات النقدية المزيفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. جاء ذلك حسبما صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض. Advertisements وقال المتحدث إن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير أسفرت عن القبض على المتهمين السابقين اللذين يقومان بنشاطهما، عبر شخص خارج المملكة. وأوضح المتحدث أنه تم ضبط ما بحوزتهما من عملة مزيفة قاربت النصف مليون دولار أمريكي. وأكد أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهما إلى النيابة.

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