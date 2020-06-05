أمطار جازان تقطع الكهرباء والضباب يغطي مرتفعات فيفاء

تسببت الأمطار التي شهدتها منطقة جازان لليوم الثالث على التوالي، في انقطاعات كهربائية في بعض القرى، ووفاة مواطن بمحافظة العارضة، وانهيار مبنى للاحتفالات في محافظة أبوعريش، فيما اكتست مرتفعات فيفاء بالضباب، وسط استنفار تام للبلدية، ومباشرة البلاغات. وشهدت محافظة فيفاء الجمعة أمطارا متفرقة صاحبتها رياح وضباب كثيف حد من مدى الرؤية الأفقية، واستنفرت بلدية محافظة فيفاء لمتابعة أي أضرار تحدث من جراء سيول الأمطار باستقبال البلاغات عبر فريق طوارئ يعمل على مدار الساعة. وقامت البلدية بإزالة وتنظيف الطرق من مخلفات سيول الأمطار من الأتربة والأحجار ونزح تجمعات المياه بمتابعة رئيس البلدية المهندس أحمد محمد علوان الذي أكد جاهزية البلدية لأي طارئ، وهي تتابع التقلبات الجوية وتعمل على مدار الساعة، عبر فريق طوارئ وغرفة عمليات تقوم باستقبال البلاغات، والتعامل مع أي بلاغ في وقت قياسي. ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة إلى غزيرة، تستمر حتى مساء اليوم الخميس، وما يصاحبها من نشاط بالرياح السطحية وتساقط للبرد وجريان للسيول مع تدني مدى الرؤية.

وأهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي بالجميع إلى التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة، بالابتعاد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي يمكن أن تتعرض لمياه الأمطار، وذلك تفادياً للصعق الكهربائي وقت هطول الأمطار، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر، ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم وعدم الاقتراب من الاجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، داعياً إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر المختلفة، وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني.

وأكد أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية ورفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة، والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كافة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.