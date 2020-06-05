انطلاق حملة التطوع للتوعية الصحية من جوامع المملكة

وحظيت الحملة بتفاعل كبير من جموع المصلين في المساجد مؤكدين دعمهم ومساندتهم لجهود الصحة والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ومنع انتشاره. وأبانت الصحة أن الحملة تركز بشكل أساس على نشر المعلومات الصحية الموثوقة، وتكثيف جرعات الوعي بكافة الطرق المتاحة حول التدابير الوقائية اللازمة في الفترة الحالية، فيما تهدف الحملة إلى المساهمة في خفض انتشار جائحة كورونا طوال 6 أسابيع قادمة من خلال فتح فرص التطوع في مجال التوعية، تمكيناً لأكثر من 4 آلاف متطوع صحي في 20 مدينة مختلفة، يتم تدريبهم وتزويدهم بالدعم اللازم للقيام بتقديم التثقيف والإرشاد لأكثر من 3 ملايين مستفيد.
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