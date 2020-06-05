وفِي اجواء روحانية وطمأنينة أدى المصلون صلاة الجمعة في جوامع ومساجد مدينة ينبع الصناعية متقيدين بالتعليمات والإجراءات الاحترازية الصادرة من الجهات المختصة لأداء صلاة الجمعة في الجوامع المعتمدة بمدينة ينبع الصناعية بالإضافة لـ (7) مساجد ستفتح أبوابها استثنائيًا لاستقبال المصلين، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية المعتمدة للحد من تفشي فيروس كورونا وبدأ مركز التطوع الصحي بوزارة الصحة تنفيذ حملة التطوع للتوعية الصحية بالتنسيق مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تزامناً مع عودة صلاة الجمعة في مساجد المملكة عدا مكة المكرم وذلك من خلال وجود المتطوعين الصحيين فيها لنشر التوعية وطرق الوقاية والسلامة أثناء أداء فريضة الصلاة وشارك في انطلاقة الحملة 1,500 متطوع، بأكثر من 250 جامعاً حول مدن المملكة المختلفة، بإجمالي 3000 ساعة تطوعية. وعملوا على توعية المصلين بضرورة الالتزام بالاحتياطات الوقائية للمرحلة، من الالتزام بالتباعد الاجتماعي، واستخدام السجادة الخاصة في جميع الصلوات، ومداومة لبس الكمامة، وعدم تكدس المصلين، مع التأكيد على الفئات الأكثر عرضة للإصابة بتجنب الازدحام والخروج من المنزل.
كانت هذه تفاصيل خبر 100 ألف مصل يؤدون الجمعة بالمسجد النبوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.