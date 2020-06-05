100 ألف مصل يؤدون الجمعة بالمسجد النبوي

في المسجد النبوي وسط منظومة متكاملة من الخدمات أدى قرابة 100 ألف مصل أول صلاة جمعة بعد عودة المصلين للمسجد النبوي. وسط العديد من الإجراءات الاحترازية ومن بينها الوضوء من المنزل وإحضار سجادة خاصة بكل مصلٍ، ولبس الكمامة وتعقيم اليدين وعدم إخطار الاطفال وعدم احضار المأكولات والمشروبات وطالب وكالة شؤون المسجد النبوي بإتباع ارشادات وتعليمات العاملين وتجننب الازدحام والتدافع والدخول مع الابواب المخصصه والصلاة بالاماكن المخصصه والتباعد اثناء الدخول والصلاه وغسل اليدين او تعقيمها وعدم المصافحة والحد من التجمعات وطالبت في التريث في الخروج من المسجد النبوي بعد انتهاء صلاة الجمعة، والحافظ على مسافة آمنة عند الخروج.

وفِي اجواء روحانية وطمأنينة أدى المصلون صلاة ⁧‫الجمعة‬⁩ في جوامع ومساجد مدينة ينبع الصناعية متقيدين بالتعليمات والإجراءات الاحترازية الصادرة من الجهات المختصة لأداء صلاة ⁧‫الجمعة‬⁩ في الجوامع المعتمدة بمدينة ⁧‫ينبع الصناعية‬⁩ بالإضافة لـ (7) مساجد ستفتح أبوابها استثنائيًا لاستقبال المصلين، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية المعتمدة للحد من تفشي ⁧‫فيروس كورونا وبدأ مركز التطوع الصحي بوزارة الصحة تنفيذ حملة التطوع للتوعية الصحية بالتنسيق مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تزامناً مع عودة صلاة الجمعة في مساجد المملكة عدا مكة المكرم وذلك من خلال وجود المتطوعين الصحيين فيها لنشر التوعية وطرق الوقاية والسلامة أثناء أداء فريضة الصلاة وشارك في انطلاقة الحملة 1,500 متطوع، بأكثر من 250 جامعاً حول مدن المملكة المختلفة، بإجمالي 3000 ساعة تطوعية. وعملوا على توعية المصلين بضرورة الالتزام بالاحتياطات الوقائية للمرحلة، من الالتزام بالتباعد الاجتماعي، واستخدام السجادة الخاصة في جميع الصلوات، ومداومة لبس الكمامة، وعدم تكدس المصلين، مع التأكيد على الفئات الأكثر عرضة للإصابة بتجنب الازدحام والخروج من المنزل.