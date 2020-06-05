تطوير مرافق متنزه النخيل بسكاكا

أكد أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان أن أمانة المنطقة وبلدياتها عملت خلال ثلاثة الأشهر الماضية وفي أوقات منع التجول، وبشكل متواصل على تهيئة الحدائق والمتنزهات وعمل الصيانة اللازمة من أجل توفير وسائل السلامة كافة لمرتاديها، كذلك تطوير مرافقها، وإضافة ألعاب جديدة للأطفال وألعاب لياقة بدنية وزيادة المسطحات الخضراء، سعياً إلى تحسين جودة الحياة وتوفير متنفس للأهالي، وما تُسهم به المتنزهات من دور ترفيهي. وأضاف أنه ضمن المتنزهات التي جرى تطوير مرافقها وتحسين خدماتها «متنزه النخيل» والذي يقع بالقرب من جامع خادم الحرمين الشريفين بمدينة سكاكا، حيث تم الانتهاء من أعمال تطوير وإنارة وأرصفة وتشجير وجماليات، حيث تجاوزت المساحة الـ90771.83 متراً مربعاً، وتغطي المساحات الخضراء منها ما مساحته (46620.45) متراً مربعاً، فيما تم زيادة زراعة شجيرات وزهور، وتجميل ممرات المشاة التي يبلغ طولها أكثر من 5000 متر طولي.



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